Paris/London/Zürich - An Europas Aktienmärkten hält der jüngste Konsolidierungstrend nach den vorangegangenen Erholungsgewinnen an. Von den durchwachsenen asiatischen Handelsplätzen und den schwächer erwarteten US-Börsen kam kein Rückenwind für die hiesigen Notierungen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 notierte am Montag um die Mittagszeit 0,53 Prozent im Minus bei 5.638 Punkten. Der britische FTSE 100 verlor 0,09 Prozent auf 9.712 Punkte. Für ...

