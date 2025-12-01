Biogas statt fossiles Erdgas: eine Studie zeigt, dass bei konsequenter Unterstützung in wenigen Jahren Biomethan aus Biogasanlagen den Bedarf an Erdgas signifikant senken kann. Biogas kann Erdgas deutlich schneller und umfassender ersetzen als bisher von der Bundesregierung angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Instituts für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES gGmbH), über die der Fachverband Biogas e. V. berichtet. Die Ergebnisse stellten die aktuelle Planung der Kraftwerksstrategie ...

