PUMA hat seinen bislang größten europäischen Flagship-Store in der Oxford Street in London eröffnet, der den Verbrauchern in einer der belebtesten Einkaufsmeilen Europas das Beste aus dem Produktangebot des Unternehmens und ein immersives Storytelling näherbringt.

Der neue Flagship-Store, nur wenige Sekunden von Selfridges und der U-Bahn-Station Bond Street entfernt, erstreckt sich über eine Fläche von 24.000 Quadratmetern und präsentiert die branchenführenden Innovationen von PUMA, wie die Lauftechnologie NITRO, die Fußballschuhe FUTURE, ULTRA und KING sowie die aktuelle Lifestyle-Produktpalette.

"Die Eröffnung unseres Flagship-Stores in der Oxford Street ist ein aufregender Moment für PUMA", sagte Arthur Hoeld, CEO von PUMA. "Es ist unser erster Flagship-Store in Europa, der uns die Möglichkeit gibt, mit mehr Menschen als je zuvor in Kontakt zu treten mitten im Herzen eines der bekanntesten Einkaufsziele der Welt. Er ist eine leistungsstarke Plattform, um direkt mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten, unsere neuesten Leistungsinnovationen zu präsentieren und unsere Markenpräsenz an einem der einflussreichsten Einzelhandelsstandorte der Welt zu stärken. Dieser Raum unterstreicht nicht nur die Exzellenz unserer Produkte, sondern zelebriert auch unser Erbe und unsere langjährige Verbindung zu Spitzensportlern."

Die Verbraucher können mehrere Individualisierungsbereiche nutzen, um einzigartige Produkte zu kreieren, sich über eine digitale Laufvideo-Wand, die auf jede Berührung reagiert, in die PUMA-Leistungstechnologie NITRO vertiefen oder im Archivbereich, in dem ikonische Stücke aus den letzten 77 Jahren der Marke zu sehen sind, mehr über die reiche Geschichte der Marke erfahren.

"London ist einer der wettbewerbsintensivsten Einzelhandelsmärkte der Welt, und die Oxford Street ist seine Hauptbühne", fügte Lucynda Davies, Geschäftsführerin von PUMA für Großbritannien und Irland, hinzu. "Dieser Flagship-Store zeigt unser Vertrauen in Großbritannien und spiegelt unser Engagement wider, frische, kreative Erlebnisse zu bieten, die sich für PUMA authentisch anfühlen."

Anlässlich der Eröffnung stellte PUMA eine exklusive London-Kollektion vor, die von Heiko Desens, Vice President Creative Direction Innovation bei PUMA, entworfen wurde. Inspiriert vom Gemeinschaftsgeist und der kreativen Energie der Stadt, interpretiert die Kollektion britische Ikonen wie die Union Flag und Harris Tweed aus der modernen Perspektive von PUMA neu. Die limitierten Stücke sind exklusiv im Londoner Flagship-Store erhältlich.

Der London Flagship Store ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich und wird für den Rest des Jahres 2025 und bis ins Jahr 2026 ein dynamisches Programm mit Veranstaltungen und Aktionen bieten, darunter exklusive Kooperationen und Auftritte von Sportlern sowie sich weiterentwickelnde In-Store-Erlebnisse, um sicherzustellen, dass der Flagship Store auch lange nach seiner Eröffnung ein lebendiger Anziehungspunkt bleibt.

Im Rahmen der Aktivierungspläne für den Store wird PUMA am 4. Dezember eine spezielle Eröffnungsveranstaltung veranstalten, um sein offizielles Debüt zu feiern. In den kommenden Monaten wird der Londoner Flagship-Store auch als Bühne für wichtige Markenerlebnisse dienen, darunter ein HYROX-Erlebnis für HYROX London-Athleten am 3. Dezember vor dem Rennen und eine besondere Motorsportveranstaltung am 11. Dezember, bei der die Rennsporttradition von PUMA und die Partnerschaft zwischen PUMA und dem Aston Martin F1 Team sowie eine ausgewählte Kapselkollektion im Mittelpunkt stehen werden.

Im Oktober stellte PUMA seine neuen strategischen Prioritäten vor, die darauf abzielen, das Unternehmen neu auszurichten und es als eine der drei weltweit führenden Sportmarken zu etablieren. Während sowohl der Großhandel als auch das Direktkundengeschäft weiterhin eine wichtige Rolle in der Vertriebsstrategie von PUMA spielen werden, strebt das Unternehmen eine Weiterentwicklung seines Vertriebskanalmixes und ein höheres Wachstum in seinen Direktkundenkanälen an, um sich dem Branchendurchschnitt anzunähern.

Weitere Informationen über PUMA finden Sie unter puma.com. Folgen Sie uns auch in den sozialen Medien @puma und @puma.UK.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 77 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sport und Selbstentfaltung neu zu definieren und Athleten und Konsumenten zu befähigen, ihre besten Leistungen zu erbringen und dabei sich selbst treu zu bleiben. Mit dem Fokus auf Innovation, Authentizität und Freude setzt PUMA weiterhin neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Sportstil. PUMA bietet leistungsstarke und sportinspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode zu integrieren. Die PUMA Gruppe besitzt die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

