Eine neue Software in vielen A320-Jets von Airbus sorgt seit Freitag für Verspätungen und Flugausfälle. Mittlerweile beruhigt der Flugzeugbauer. Fast alle betroffenen Maschinen - rund 6.000 weltweit - haben ein Downgrade erhalten und dürfen wieder fliegen. Das befürchtete Chaos an den Flughäfen blieb aus. Doch die Airbus-Aktie sackt stark ab. Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Downgrade für tausende Airbus-Jets haben Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der großen Mehrheit der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.