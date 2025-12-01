Eine neue Software in vielen A320-Jets von Airbus sorgt seit Freitag für Verspätungen und Flugausfälle. Mittlerweile beruhigt der Flugzeugbauer. Fast alle betroffenen Maschinen - rund 6.000 weltweit - haben ein Downgrade erhalten und dürfen wieder fliegen. Das befürchtete Chaos an den Flughäfen blieb aus. Doch die Airbus-Aktie sackt stark ab. Nach der Aufforderung zu einem dringenden Software-Downgrade für tausende Airbus-Jets haben Fluggesellschaften rasch gehandelt. An der großen Mehrheit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
