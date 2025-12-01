Swisspod, ein führender Entwickler von Hyperloop-Technologie, hat während seines zweiten US-Hyperloop-Day-Events einen wichtigen Meilenstein im Transportwesen gesetzt: Das Unternehmen stellte die weltweit grösste Hyperloop-Teststrecke vor, präsentierte Aerys 1, sein erstes Hyperloop-Kapselmodell, und führte vor mehr als 150 Industriepartnern, Vertretern und Gästen aus aller Welt einen erfolgreichen, rekordverdächtigen Live-Test durch. Während der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab