Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026 | Ticker-Symbol: 22UA
Tradegate
01.12.25 | 14:19
86,65 Euro
-2,59 % -2,30
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
XTB
01.12.2025 13:40 Uhr
237 Leser
Biontech Aktie: CureVac-Fusion vor entscheidender Abstimmung - lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?

Die Biontech Aktie steht wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn die geplante Fusion zwischen BioNTech und CureVac könnte die mRNA-Landschaft grundlegend verändern. Am Dienstag stimmen die CureVac-Aktionäre über den Zusammenschluss ab - ein möglicher Meilenstein für neue Krebsimmuntherapien, Synergieeffekte und die strategische Weiterentwicklung von BioNTech.

