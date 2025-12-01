Wärmepumpen-Partys sollen das Wissen über die Technologie in der Nachbarschaft verbreiten. Der Aachener SFV bildet deshalb Wärmepumpen-Botschafter aus. Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) will mit Wärmepumpen-Partys dafür sorgen, dass sich die Technologie verstärkt innerhalb der Nachbarschaft verbreitet. Dafür bildet die Organisation nun neben Solarbotschafterinnen und Solarbotschaftern auch ehrenamtliche Wärmepumpenbotschafter aus.Die Kampagne schule Bürgerinnen und Bürger zu "Wärmepumpenbotschaftern", ...

