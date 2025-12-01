Zürich - Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im November 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat etwas abgenommen. Das Volumen des gesamten Vorjahres wurde allerdings bereits nach elf Monaten übertroffen. Gegenüber dem Vormonat Oktober gingen die Handelsumsätze um 13 Prozent auf 86,6 Milliarden Franken zurück. Auch im Vergleich zum November 2024 sanken die Umsätze um 4,9 Prozent. Seit Anfang Jahr resultiert allerdings immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab