Zum Auftakt in die neue Börsenwoche geht es mit den Ölpreisen wieder bergauf. Dies könnte natürlich den großen Produzenten des Rohstoffs wie etwa BP oder Shell in die Karten spielen. So würde ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar den Konzernen nun 62,92 Dollar einbringen und damit etwa ein Prozent mehr als Ende der vergangenen Handelswoche. Ebenfalls um knapp ein Prozent verteuerte sich der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI. Hierfür müssen aktuell 59,12 Dollar auf den Tisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...