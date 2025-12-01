Für Elon Musk beginnt der europäische Winter eisig. Das operative Kerngeschäft auf dem alten Kontinent schwindet immer mehr. Die November-Zahlen aus den europäischen Schlüsselmärkten offenbaren eine dramatische Schwäche - mit nur einer signifikanten Ausnahme.In Frankreich, einem der wichtigsten Absatzmärkte, stürzten die Neuzulassungen im November um 58 Prozent auf lediglich 1.593 Fahrzeuge ab. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Skandinavien ab. In Schweden brachen die Verkäufe um 59 Prozent auf ...

