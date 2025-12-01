Ob die Börse zum Jahresende noch einmal zu einem kräftigen Endspurt ansetzt, bleibt abzuwarten. Zahlreiche Analysten richten ihren Blick jedoch bereits auf das kommende Jahr - so auch die US-Bank JP?Morgan. Dass alles rund um Künstliche Intelligenz und Halbleiter weiter im Fokus stehen dürfte, ist keine Überraschung, und so schafft es der Ausrüstungs-Spezialist ASML in den Kreis der aussichtsreichsten Titel. JPM-Analyst Sandeep?Deshpande zählt den niederländischen Halbleiterausrüster zu seinen Favoriten. ...

