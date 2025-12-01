Das Unternehmen wird zum ersten börsennotierten Cannabishändler Nordamerikas, der sich ein Standbein im stationären Handel in Europas größtem Cannabismarkt sichert

CALGARY, AB, 1. Dezember 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass der erste internationale Canna Cabana-Laden mit Fokus auf Cannabis-Zubehör und Lifestyle-Artikeln in Berlin, Deutschland, eröffnet wurde. Es ist der erste offizielle Geschäftsstandort der Marke im stationären Handel in Europa und auch am deutschen Markt.

Der neueste Canna Cabana-Laden an der Adresse Alte Schönhauser Str. 2, 10119 Berlin befindet sich im Herzen von Berlin-Mitte, nur wenige Schritte vom Alexanderplatz entfernt, der als DAS politische, kulturelle und kreative Zentrum Berlins und als international anerkannte Drehscheibe für Mode, Lebensmittel, Kunst und Boutique-Läden gilt. In der näheren Umgebung befinden sich bekannte Sehenswürdigkeiten wie der Fernsehturm, der Berliner Dom, die Museumsinsel und das rasch wachsende Viertel Hackescher Markt.

Nachdem High Tide erst vor kurzem mit der Remexian Pharma GmbH ein lizenziertes Import- und Vertriebsunternehmen für medizinisches Cannabis mit Sitz in Deutschland übernommen hat, setzt das Unternehmen mit diesem Flagship-Store nun den ersten Schritt im Rahmen seiner groß angelegten Einzelhandelsstrategie in Europa. Die Eröffnung in Berlin zeugt vom Bestreben des Unternehmens, seine Präsenz in Europa auf den stationären Einzelhandel, den Online-Handel sowie den Vertrieb von medizinischem Cannabis in internationalen Schlüsselmärkten auszuweiten.

"Das Potenzial von Canna Cabana reicht weit über Kanada hinaus, und die Eröffnung in Berlin ist der erste Schritt, um diese globale Chance zu nutzen. Deutschland ist mit mehr als 83 Millionen Einwohnern mittlerweile der größte und einflussreichste Cannabismarkt Europas. Regierungsdaten belegen, dass die Importe in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 einen Rekordwert von 143 Tonnen überschritten haben. Mit der zunehmenden Verbreitung von Cannabis wird auch die Nachfrage nach den innovativen Konsumzubehörprodukten von Canna Cabana weiter steigen", so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Diese Eröffnung einer stationären Filiale unterstreicht unser langfristiges Engagement in Deutschland. Wir verfolgen die Entwicklungen in der Gesetzgebung und Regulierung sehr aufmerksam. Nachdem Deutschland auf eine umfassendere Liberalisierung zusteuert, wird Canna Cabana hier einen bedeutenden Vorsprung haben. Genau so haben wir uns auch als der größte Cannabis-Einzelhändler in Kanada etabliert: Zunächst haben wir uns eine Stammkundschaft im Handel mit Zubehör aufgebaut und anschließend den richtigen Zeitpunkt abgewartet, um diese Kunden nahtlos in den Cannabis-Einzelhandel zu übernehmen. Mit dieser Erfolgsformel starten wir nun auch in Europa durch", fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana? ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 215 inländischen Läden und einem internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen als erster nordamerikanischer Cannabis-Anbieter ein Standbein im stationären Handel in Deutschland. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investorenkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

mailto:vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: den erwarteten Vorteilen der Ladenstandorte, dem Wettbewerbsniveau in der Region, dem anhaltenden Wachstum der Präsenz des Unternehmens in Europa, dem weiterhin steigenden Cannabiskonsum in Deutschland, weiteren Schritten Deutschlands in Richtung Liberalisierung und der Fähigkeit des Unternehmens, eine treue Kundschaft für Zubehörprodukte aufzubauen und anschließend in den Cannabis-Einzelhandel einzusteigen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82003Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82003&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA42981E4013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.