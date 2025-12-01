Zum Wochenauftakt hat Nvidia eine milliardenschwere Beteiligung verkündet. Konkret sicherte sich der Grafikkartenhersteller Stammaktien von Synopsys im Wert von zwei Milliarden Dollar. DER AKTIONÄR verrät, was hinter dem Deal steckt und wie sich dieser auf den Aktienkurs der beiden Unternehmen auswirkt. NVIDIA und Synopsys haben eine weitreichende strategische Partnerschaft angekündigt, die das gesamte Engineering- und Design-Ökosystem verändern soll. Die Kooperation umfasst mehrere Jahre und zielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
