Genf - Beim Rohstoffhändler Gunvor kommt es zu einem Besitzerwechsel. Der Mehrheitsaktionär und CEO Torbjörn Törnqvist verkauft seine gesamten Anteile an eine Gruppe aus dem Managements des Unternehmens. Der Besitzerwechsel soll unter anderem einen Imagewechsel bringen. Das US-Finanzministerium hatte Gunvor vor wenigen Wochen als «Marionette des Kreml» bezeichnet und damit ein geplantes Geschäft mit internationalen Lukoil-Assets blockiert - für Gunvor ...

