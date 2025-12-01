Fenecon hat in den Energieplan für sein Energiemanagementsystem neue Daten integriert, die die Prognose von Erzeugung und Verbrauch verbessern soll. Es geht um Wetterinformationen und die Unterschiede zwischen Werk-, Wochenend- und Feiertagen. Speicheranbieter Fenecon hat den für Prognose zuständigen Energiefahrplan in Fenecon-Energiemanagementsystemen (FEMS) optimiert. Wie das Unternehmen mitteilte, profitierten sowohl private als auch gewerbliche und industrielle Stromspeicheranwender damit von ...

