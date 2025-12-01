Die Deutsche Bank hat sich in einer aktuellen Branchenstudien mit den Aktien der großen deutschen Immobilienunternehmen wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia beschäftigt. Das Bankhaus sieht dabei vor allem in einem Teilbereich attraktive Chancen - und hat klare Favoriten.Analyst Thomas Rothäusler von Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 30,00 auf 28,00 Euro gesenkt. Die Einstufung bleibt jedoch bei "Hold". Der Experte sieht mittel- bis langfristig bessere Chancen im Gewerbesegment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
