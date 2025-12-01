EQS-News: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe

PAUL Tech AG: Handelbarkeit der Anleihe ab Dezember 2025



01.12.2025 / 15:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PAUL Tech AG: Handelbarkeit der Anleihe ab Dezember 2025



Mannheim, 01. Dezember 2025 - Die PAUL Tech AG als Emittentin ("Emittentin") der EUR 35 Mio. 7,00 % 2020/2026 Anleihe (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "Anleihe") informiert über Folgendes:



Die ursprüngliche Laufzeit der um ein Jahr bis zum 1. Dezember 2026 verlängerten Anleihe endet heute, am 1. Dezember 2025. Die jährliche Zinszahlung wurde heute ebenfalls durchgeführt.



Für die technische Umsetzung der Verlängerung muss nun die angepasste Globalurkunde inklusive der geänderten Anleihebedingungen bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt am Main, eingereicht werden. Dies wird aufgrund gesetzlicher Fristen voraussichtlich bis Mitte Dezember umgesetzt sein, so dass dann auch der Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt wieder unter der bisherigen WKN/ISIN aufgenommen werden kann.



Für Fragen steht das Investor-Relations-Team der Emittentin jederzeit zur Verfügung.



Investor Relations Kontakt:



PAUL Tech AG

Patrick Weiden

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 621 92 100 100

Fax: +49 621 92 100 101

E-Mail: ir@paul.tech



01.12.2025 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



