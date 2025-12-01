Börse Live: Nasdaq im Fokus: Chancen und Risiken vor Jahresende

Anzeige / Werbung

Warum Vorsicht geboten ist und welche Aktien jetzt Potenzial haben

Nasdaq im Fokus: Chancen und Risiken vor Jahresende

Die Märkte zeigen sich zu Monatsbeginn volatil. Zyklische Muster und kursierende Unsicherheiten - von geopolitischen Entwicklungen bis hin zum Verhalten der Notenbanken - machen es den Anlegern nicht leicht. Blicken wir gemeinsam auf die wichtigsten Entwicklungen. Welche Sektoren bieten Chancen und wo ist Vorsicht angesagt?

DAX und Nasdaq - Seitwärts oder Korrektur?

Andreas und das Team von börse.live gaben einen umfassenden Marktüberblick. Trotz einer positiven Entwicklung seit Jahresbeginn scheint die Luft besonders beim Nasdaq 100 dünner zu werden. Mit einem Plus von über 50% seit dem Tief erwartet Andreas auf kurze Sicht eher eine Verschnaufpause. Er betonte: "Wir dürfen im Großen eine Aufwärtsbewegung erwarten. Aber kurzfristig erwarte ich ähnliche Korrekturen, wie wir sie schon in diesem Jahr erlebt haben." Die Chip-Werte stehen hierbei unter genauer Beobachtung, da ihre Performance den Nasdaq maßgeblich beeinflusst.

Besonders aufmerksam wird die Entwicklung bis zur nächsten Berichtssaison im Januar beobachtet. Andreas empfiehlt daher eine defensive Haltung: "Cash-Quoten behalten und antizyklisch Chancen bei Rückschlägen nutzen."

Aktie im Gespräch: AMD bleibt spannend

Die Aktie von AMD bleibt eine der Favoriten unter den Tech-Titeln. Besonders nach der erfolgreichen Konsolidierung in diesem Jahr sieht Andreas langfristig Potenzial: "AMD ist ein Verfolger-Pferd, das Nvidia durchaus Konkurrenz machen kann." Rückblickend hat sich die Aktie seit 2020 bereits verhundertfacht und bleibt in Wachstumsmärkten wie Gaming und KI ein solider Kandidat. Die jüngste Rallye der Aktie erinnert daran, dass Kursgewinne in den nächsten Jahren möglich bleiben - eine Verfünffachung bis Ende des Jahrzehnts sei durchaus vorstellbar, so Andreas.

Kurzfristig mahnt er aber zu Vorsicht: "Es lohnt sich, erste Positionen aufzubauen, jedoch nicht übermäßig aggressiv vorzugehen."

Airbus: Bruchlandung oder Einstiegschance?

Die Aktie von Airbus musste kürzlich einen starken Rückschlag verkraften. Grund war eine Softwareproblematik bei der A320-Serie, dem Aushängeschild des Konzerns. Andreas kommentierte: "In einem Wirtschaftszweig dieser Dimension mit forcierten Produktionszahlen sind solche Probleme nicht ungewöhnlich." Der vorübergehende Imageverlust könnte jedoch Kaufgelegenheiten bieten. Denn mittel- bis langfristig erwartet Andreas eine Rückkehr zu der soliden Performance des Unternehmens, vor allem durch die hohe Nachfrage im internationalen Flugverkehr.

Anleger sollten kurzfristig weiter Geduld aufbringen, bis sich der Kurs stabilisiert. Für langfristig denkende Investoren könnte Airbus 2024 ein starker Performer werden.

Amazon: Ein Gigant mit Risiken?

Sowohl die Quartalsresultate als auch das Black Friday Geschäft standen bei Amazon zuletzt im Fokus. "Es gab ein Umsatzplus von 9%, aber weniger verkaufte Stückmengen - eine gemischte Bilanz", erläuterte Andreas. Hinzu kommt ein zunehmender Wettbewerbsdruck, etwa durch Elon Musks Satelliten-Internet-Projekt, das sich mit Amazon überschneidet.

Langfristig bleibt die Amazon-Aktie ein solider Wert im Portfolio. Andreas prognostiziert ein Ziel von 300 bis 350 US-Dollar pro Aktie. Allerdings ist Vorsicht geboten, insbesondere vor regulatorischen Eingriffen in den USA: Der Gigant könnte durch künftige Maßnahmen zerschlagen werden. "Ein Szenario, das nicht ausgeschlossen werden kann, besonders falls es politischen Druck gibt."

Andreas stimmt dennoch optimistisch: "Über einen Zeitraum von 2-3 Jahren sollten sich Amazon-Aktionäre über weitere Kursgewinne freuen können."

Vorausblick: Auf was Du achten solltest

Mit dem Aufgalopp in Richtung Jahresende bleibt 2025 an den Märkten spannend. Während Anleger auf die nächste Zinsentscheidung warten, könnten geopolitische Entwicklungen zusätzlichen Einfluss nehmen. Ob Shutdown in den USA oder Probleme in Europa: Die Makrofaktoren bleiben komplex.

Andreas rät zu einer defensiven Haltung und selektivem Stock-Picking. Sowohl Wachstumswerte wie Nvidia und AMD als auch defensive Titel aus dem Biotech- oder Energiebereich könnten zum Jahresendspurt Akzente setzen.

Fazit: Die Märkte bergen weiterhin Chancen, auch wenn der Dezember historisch betrachtet kein starker Monat ist. Defensive Strategien sowie eine flexible Haltung helfen, abseits dieser Unsicherheiten erfolgreich zu investieren.

