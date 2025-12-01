Anzeige
Markus Weingran
01.12.2025 15:27 Uhr
Hilft Apple Intel?: TSMC mit doppelter Belastung, Telekom baut Rechenzentrum & Airbus

Wirbelt Apple die Branche der Chip-Produzenten durcheinander? Es gibt Gerüchte, dass Tech-Gigant ab 2027 wieder Intel als Auftragsfertiger beauftragt. Die Aktie von Intel schießt hoch - die Aktie von TSMC fällt!Die Deutsche Telekom und die Schwarz-Gruppe (u.a. Lidl) führen laut einem Bericht des Handelsblatts intensive Gespräche über eine gemeinsame Bewerbung für den Bau eines von der Europäischen Union geförderten KI-Großrechenzentrums in Deutschland. Die EU unterstützt solche Projekte mit bis zu 35 Prozent der Investitionen, die pro Zentrum auf drei bis fünf Milliarden Euro geschätzt werden. Der kanadische Finanzinvestor Brookfield könnte als Geldgeber einsteigen. Obwohl die …

