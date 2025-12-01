artec technologies macht ernst im Wachstumsmarkt Naher Osten: Seit dem 1. Dezember 2025 betreibt der Spezialist für Media- & Broadcast-Logging sowie Video-Security ein Sales Office in der Dubai Media City. Ziel: dichter an Behörden, Broadcaster, OTT-Anbieter und Telkos - mit kürzeren Reaktionszeiten, 24/7-Service und direktem Zugang zu Entscheiderkreisen. Die Location passt: Dubai ist Tech-Drehscheibe, bündelt Medienhäuser und bietet schnelle Wege in die Golfstaaten. Schwergewicht an der Spitze: Vertriebsveteran übernimmt Geführt wird das Büro von Mark Barkey, einem Branchenprofi mit 25+ Jahren ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.