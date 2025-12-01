artec technologies macht ernst im Wachstumsmarkt Naher Osten: Seit dem 1. Dezember 2025 betreibt der Spezialist für Media- & Broadcast-Logging sowie Video-Security ein Sales Office in der Dubai Media City. Ziel: dichter an Behörden, Broadcaster, OTT-Anbieter und Telkos - mit kürzeren Reaktionszeiten, 24/7-Service und direktem Zugang zu Entscheiderkreisen. Die Location passt: Dubai ist Tech-Drehscheibe, bündelt Medienhäuser und bietet schnelle Wege in die Golfstaaten. Schwergewicht an der Spitze: Vertriebsveteran übernimmt Geführt wird das Büro von Mark Barkey, einem Branchenprofi mit 25+ Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
