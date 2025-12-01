Zürich - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint macht in ihrer aktuellen Studie zur Entwicklung und Einführung von agentischer KI (Agentic AI) auf die wachsende Kluft zwischen innovativen Vorreitern und zögerlichen Nachzüglern aufmerksam. Obwohl erste Unternehmen die Innovationspotenziale von KI-Initiativen erfolgreich nutzen und neue Geschäftsmodelle erschliessen, verharren die Märkte international noch im Pilotmodus - gebremst durch ...

