Seit fast einem Jahrhundert rätseln Forscher, woraus Dunkle Materie besteht. Ein japanischer Physiker glaubt nun, Dunkle Materie in Messdaten aus dem Weltall nachgewiesen zu haben. Kollegen sind vorsichtig, das Interesse aber gross. twa 85 Prozent der Materie im Kosmos ist "dunkel": Sie verrät sich nur über ihre Schwerkraft, sendet aber im Gegensatz zu normaler Materie keine Strahlung aus. Doch es gibt eine kleine Ausnahme: Wenn die bislang mysteriösen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab