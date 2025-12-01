Das Speicherprojekt wird an einem neuen Standort in Deutschland erweitert, wobei eine Verbesserung des internen Zinsfuß und der Amortisationszeit erfolgen soll. Die Inbetriebnahme ist zwischen Februar und März 2026 vorgesehen. von pv magazine Spanien Die valencianische Investitionsplattform für erneuerbare Energien Crowmie hat die Finanzierungsrunde für die Erweiterung der Anlage "Stukenbrock", ihrem ersten Batteriespeicherprojekt in Deutschland, gestartet. Die Maßnahme umfasst die Migration und Skalierung des Systems auf 11,4 Megawatt Leistung und 23 Megawattstunden Kapazität in Großräschen in ...

