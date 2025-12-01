Ottobrunn - Damit IT-Systemhäuser und ähnliche Dienstleister effizient arbeiten und Abläufe optimal verwalten können, braucht es verlässliche Managed Services. Mit ihrer Hilfe ist es unter anderem möglich, beispielsweise Projekte, Kundenverträge und SLAs zu steuern, und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Vor allem ganzheitliche Lösungen können die entsprechenden Abläufe oft deutlich vereinfachen. Sie bieten verschiedene Funktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab