Erz angeliefert: Nicola Mining - Startschuss für weitere Goldproduktion im Edelmetallboom!

Nicola Mining nimmt hochgradiges Gold- und Silbererz von Blue Lagoon in der Mühle bei Merritt (BC) an - Cashflow, Auslastung und der Schritt der Dome Mountain-Mine zur Produktion ziehen spürbar an.

Nicola Mining (WKN A3D3LF / TSXV NIM) rückt mit einem wichtigen operativen Schritt stärker in den Fokus der kanadischen Gold- und Silberbranche. Das an der TSX gelistete Unternehmen hat bestätigt, dass Partner Blue Lagoon Resources mit der Anlieferung hochgradigen Gold- und Silbererzes an die Aufbereitungsanlage von Nicola nahe Merritt in der Provinz British Columbia begonnen hat! Damit wird eine zuvor angekündigte, langfristig ausgerichtete Kooperation der beiden Gesellschaften mit Leben gefüllt und der Übergang der Dome Mountain Gold Mine vom Projektstadium in die Produzentenphase weiter konkretisiert.

Nicola Mining als Aufbereitungshub für Gold und Silber in BC

Nicola Mining betreibt eine eigene Mühle in der Nähe von Merritt, die als zentrale Infrastruktur für mehrere Gold- und Silberprojekte in British Columbia dient. Mit der Aufnahme der Erzanlieferungen von Blue Lagoon untermauert das Unternehmen seine Rolle als vertraglicher Aufbereitungspartner, der Erz verschiedenster Projekte verarbeiten kann, ohne selbst Lagerstätten in Eigenregie entwickeln zu müssen.

Bereits zuvor hatte Nicola Mining mitgeteilt, dass man mit Blue Lagoon eine langfristige Partnerschaft geschlossen habe. Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt Nicola eine nicht verwässernde Kreditlinie in Höhe von 2,0 Mio. US-Dollar zur Verfügung, um die Bilanz von Blue Lagoon zu stärken und den Übergang in die Produktionsphase zu unterstützen. Bemerkenswert ist dabei, dass Nicola nicht nur als Dienstleister, sondern auch als bedeutender Aktionär von Blue Lagoon engagiert und damit auf zwei Ebenen an der Entwicklung der Dome Mountain Gold Mine beteiligt ist.

Die nun gestartete Anlieferung von hochgradigem Erz ist für die Mühle von Nicola Mining ein operativ wichtiger Schritt. Sie sorgt für zusätzliche Auslastung der Anlage und schafft die Grundlage für laufende Einnahmen aus der Aufbereitung von Gold- und Silbermaterial. Gleichzeitig zeigt sich, dass das Geschäftsmodell, als unabhängiger Aufbereitungsstandort für mehrere Projekte in der Provinz zu fungieren, zunehmend an Kontur gewinnt.

Blue Lagoon: Dome Mountain Gold Mine auf dem Weg zum Produzenten

Für Blue Lagoon Resources markiert der Erztransport zur Nicola-Mühle einen weiteren Meilenstein auf dem Weg, die Dome Mountain Goldmine zu einem regulären Produzenten zu entwickeln. Bislang wurde das Projekt vor allem als Wachstumsvorhaben wahrgenommen, nun folgt der Schritt in Richtung kontinuierlicher Förderung und Aufbereitung.

Nicola-CEO Peter Espig hob in seiner Stellungnahme hervor, dass Blue Lagoon mit der Anlieferung des Erzes einen "signifikanten Meilenstein" erreiche, da die Mine sich damit von einem Projekt zu einer produzierenden Goldmine wandle. Zugleich verwies er auf den gemeinsamen Fokus beider Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Blue Lagoon wurde mit dem Sustainability Award 2026 der kanadischen Prospector & Developers Association of Canada (PDAC) ausgezeichnet, was den Anspruch des Unternehmens unterstreicht, Umwelt- und Sozialaspekte in den Mittelpunkt der Minenentwicklung zu stellen.

Für die Zusammenarbeit bedeutet dies, dass neben der reinen Erzlogistik auch Fragen der umweltgerechten Produktion, des Energie- und Wassereinsatzes sowie der Einbindung lokaler Interessengruppen eine Rolle spielen. Nicola Mining hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass man Wert auf verantwortungsvolle Projekte legt, die mit modernen ESG-Standards in Einklang stehen.

Projektpipeline: Treasure Mountain, Dominion Creek und New Craigmont

Parallel zur Kooperation mit Blue Lagoon arbeitet Nicola Mining an mehreren eigenen Projekten, die in der Jahresplanung 2026 genauer umrissen werden sollen. In einem demnächst erwarteten Jahresbrief an die Aktionäre will das Unternehmen Details zu den operativen Plänen veröffentlichen, darunter vorgesehene Maßnahmen zur Erweiterung der Verarbeitungsanlage sowie konkrete Schritte bei den Projekten Treasure Mountain (Silber), Dominion Creek (Gold) und New Craigmont (Kupfer).

Treasure Mountain wird von Nicola als Silbermine im Portfolio geführt, von der ebenfalls Material in der eigenen Mühle verarbeitet werden kann. Das Dominion Creek-Goldprojekt fügt der Projektbasis eine weitere Goldquelle hinzu, während das New Craigmont-Projekt dem Unternehmen zusätzliche Diversifikation im Basismetallbereich eröffnet. Gemeinsam ist den Projekten, dass sie in einer etablierten Bergbauregion in British Columbia liegen, in der Infrastruktur, Fachkräfte und regulatorische Erfahrung vorhanden sind.

Diese Struktur ermöglicht es Nicola Mining, die vorhandene Aufbereitungsanlage als Dreh- und Angelpunkt zu nutzen. Erz aus unterschiedlich weit fortgeschrittenen Projekten kann nach Bedarf in die Mühle eingebracht werden, während parallele Arbeiten an Exploration, Ressourcenerweiterung und Genehmigungsverfahren laufen. Die Kooperation mit Blue Lagoon passt damit in eine Strategie, die auf eine wachsende Zahl potenzieller Erzlieferanten setzt und die Anlage bei Merritt als regionale Verarbeitungsplattform positioniert.

Ausblick: 2026-Pläne im Fokus von Nicola Mining

Mit Blick auf das Jahr 2026 kündigt Nicola Mining an, in seinem Jahresbrief nicht nur allgemeine strategische Überlegungen, sondern auch konkrete operative Ziele zu benennen. Dazu zählen geplante Kapazitätserweiterungen der Mühle, der nächste Entwicklungsschritt bei Treasure Mountain und Dominion Creek sowie der weitere Fahrplan für New Craigmont.

Vor diesem Hintergrund kommt der jetzt gestarteten Erzannahme von Blue Lagoon besondere Bedeutung zu. Sie liefert weitere aktuelle Referenzen für den Betrieb der Anlage und dokumentiert, dass Nicola Mining in der Lage ist, Material aus verschiedenen Gold- und Silberprojekten in British Columbia aufzunehmen und zu verarbeiten. Zugleich sendet sie ein Signal an andere Projektentwickler in der Provinz, dass mit Nicola ein potenzieller Partner für die Aufbereitung zur Verfügung steht, der sowohl über Infrastruktur als auch Branchenerfahrung verfügt.

Insgesamt unterstreicht die Ankündigung, dass Nicola Mining sowohl durch eigene Projekte als auch durch Partnerschaften wie mit Blue Lagoon eine zunehmend sichtbarere Rolle im Gold- und Silbersektor von British Columbia einnimmt - mit der Mühle bei Merritt als zentralem Baustein dieser Strategie.

