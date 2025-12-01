Der US-Chipgigant Nvidia investiert jetzt zwei Milliarden Dollar in einen großen Tech-KonzernNvidia hat zwei Milliarden US-Dollar in den Chipdesign-Spezialisten Synopsys investiert und damit eine mehrjährige, vertiefte Partnerschaft besiegelt, in deren Rahmen beide Unternehmen neue Werkzeuge für chipbasierte Produkte und industrielle Anwendungen auf Basis von Nvidias KI-Technologien entwickeln wollen. Die Synopsis-Aktie legt im Gefolge der Nachricht deutlich zu und bringt es nun auf einen Börsenwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
