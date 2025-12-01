Airbus Aktie bricht ein - erneut Probleme beim A320



Erst kürzlich hatte Airbus Software Probleme, diese wurden jedoch schnell gelöst.



Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass es bei Dutzenden Maschinen des Typs A320, die sich noch in der Produktion befinden, Probleme mit mangelhaften Rumpfteilen gebe. Derzeit gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass dieses Problem bereits ausgelieferte Modelle betrifft.



Die Produktionsprobleme bedeuten für Airbus nach den Softwareproblemen der vergangenen Woche einen weiteren Rückschlag. Das Softwareproblem wurde jedoch zuvor schnell behoben.

Laut Airbus sind aktuell rund 11.300 Flugzeuge der verkaufsstarken A320-Familie im Einsatz, darunter 6.440 Exemplare des Kernmodells A320. Die Modellreihe gilt inzwischen als das meistverkaufte Verkehrsflugzeug der Welt, knapp vor der 737 des US-Konkurrenten Boeing.



Die Airbus-Aktie fiel zeitweise um mehr als 5 Prozent, erholte sich jedoch anschließend wieder und reduzierte den Verlust auf etwa -0,5 Prozent.









Quelle: HSBC









