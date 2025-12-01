© Foto: UnsplashNvidia hat 2 Milliarden US-Dollar in Stammaktien von Synopsys investiert und eine strategische Partnerschaft angekündigt, die auf Design- und Engineering-Lösungen über verschiedene Branchen hinweg abzielt.Als Reaktion auf die Nachricht stiegen die Aktien von Synopsys am Montag im frühen Handel um rund 8 Prozent, während Nvidias Kurs um etwa 2 Prozent nachgab. Die beiden Unternehmen wollen Nvidias KI-Technologie mit Synopsys' Engineering-Tools kombinieren. So sollen Forschungsteams neue Produkte schneller, genauer und günstiger entwerfen, testen und überprüfen können. Nvidia zahlte für die Synopsys-Aktien 414,79?US-Dollar pro Stück. "Die Komplexität und die Kosten bei der Entwicklung …Den vollständigen Artikel lesen
