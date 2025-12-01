New York - Der Start in den Dezember ist am Montag an den US-Börsen schwach ausgefallen. Nach der jüngsten Erholungsrally gingen Anleger in einem Umfeld global wieder sinkender Risikobereitschaft in die Defensive. Sorgen vor einer Leitzinserhöhung in Japan beschäftigten zu Wochenbeginn weltweit die Anleger, während auch Kryptowährungen deutlich unter Druck gerieten. Beim Dow Jones Industrial war das Minus nach etwas mehr als einer Handelsstunde mit ...

