Die Nvidia-Aktie steht trotz beeindruckender Geschäftszahlen unter Druck geraten. Während der Konzern weiter massiv vom KI-Boom profitiert, reagiert der Markt empfindlich auf jeden Hinweis, dass große Technologiekonzerne eigene Alternativen zu Nvidias GPU-Dominanz entwickeln. Doch ein genauer Blick zeigt: Die Konkurrenz belebt den Markt - ohne den Burggraben des Unternehmens ernsthaft zu gefährden. Starke Zahlen, doch der Markt blickt nervös auf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.