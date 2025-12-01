Alle reden von KI. Ich suche nach Bereichen, die im Hype übersehen werden. Nimm Ölaktien. Sie sind attraktiv, weil sie hohe Cashflows und Dividenden bieten. Occidental, Chevron oder Exxon sind für mich heiß. Auch Shell und BP. Shell bringt 3,86% Dividendenrendite auf den Tisch und das KGV ist mit 12 mini. BP rockt sogar mit 5,65% Rendite. Die meisten großen Ölaktien weisen sogar einen positiven Trend im Chart über Dekaden auf. Sie haben ein niedriges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tim Schäfer