Beim Innovationspreis Berlin Brandeburg zählt der Solartechnologiespezialist Solyco zu den Gewinnern. Die Berliner haben eine Verbindung zwischen Solarzellen mit Kunststoff und Kupfer entwickelt, die ohne kritische und teure Rohstoffe auskommt. Die Berliner Solyco hat für ihre patentierte Technologie zur Energieübertragung zwischen Solarzellen, TECC-Connect, den Innovationspreis Berlin Brandenburg 2025 erhalten. Die Technologie ersetzt Silber, Blei und Bismut durch ein Kupferdraht-Coating mit leitfähigem ...

