© Foto: Dall-EKrypto-Aktien stürzen im Sog des Krypto-Abverkaufs ab. Liquidationen, Fed-Unsicherheit und neue China-Warnungen heizen die Nervosität an.Die Aktien kryptoaffiner Unternehmen sind am Montag deutlich unter Druck geraten und folgen damit den Verlusten am Krypto-Markt. Besonders kräftig traf es Bitmine: Die Aktie sackte am Montagnachmittag im Tradegate-Handel um 8,9 Prozent auf 26,60 Euro ab. Auch Cleanspark verlor 6,86 Prozent auf 12,20 Euro, während Riot Platforms 5,5 Prozent auf 13,15 Euro einbüßte. Bitfarms rutschte mit einem Minus von 9 Prozent auf 2,74 Euro am stärksten unter den vielbeachteten Mining-Werten. Strategy gab 4,9 Prozent auf 146,30 Euro nach. Damit spiegeln die Aktien die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE