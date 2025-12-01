Bei Hugo Boss brodelt es. Der britische Händler Frasers Group, größter Anteilseigner des Modekonzerns, stellt sich überraschend gegen Aufsichtsratschef Stephan Sturm. Das geht aus einer Pflichtmitteilung hervor - und sorgt für neue Spekulationen rund um die Zukunft des MDAX-Konzerns.Laut einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens unterstützt Frasers Group den aktuellen Aufsichtsratsvorsitzenden von Hugo Boss nicht mehr. Pikant: Sturm hatte den Investor zuvor informiert, dass er sein Amt ohne ...

