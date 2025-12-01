Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat Trainer Thomas Kleine und seine Co-Trainer Milorad Pekovic und Marco Konrad mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Als Nachfolger wurde Heiko Vogel verpflichtet, der einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieb.



Sportdirektor Stephan Fürstner begründete den Schritt mit den sportlichen Problemen in der laufenden Saison. Man habe es nicht geschafft, wiederkehrende Fehler abzustellen und notwendige Punkte zu holen, hieß es. Fürstner dankte Kleine, der das Team in der Vorsaison noch zum Klassenerhalt geführt hatte. Der entlassene Trainer zeigte sich enttäuscht und äußerte die Überzeugung, dass die Mannschaft den Weg auch mit ihm geschafft hätte.



Neuer Cheftrainer Heiko Vogel, zuletzt beim FC Basel tätig, wird von den Assistenten Danny Schwarz und Aleksandro Petrovic unterstützt. Vogel kündigte an, der Mannschaft Struktur vermitteln zu wollen. Die erste Trainingseinheit unter seiner Leitung findet am Dienstag um 15 Uhr statt und ist öffentlich.





