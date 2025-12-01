EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Eintragung der Kapitalerhöhung
Heute wurde im Rahmen der Durchführung der Barkapitalerhöhung (ad hoc Meldung vom 17. November 2025 https://fox-em.com/de/newsfeed/adhoc/887958416/) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 732.893,00 auf EUR 1.044.210,00 im Handelsregister eingetragen. Die von den Aktionären gezeichneten 311.317 neuen Aktien werden voraussichtlich ab 8. Dezember 2025 in deren Wertpapierdepots verbucht sein und auch am gleichen Tag im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf und den Sekundärmärkten Berlin und Hamburg unter der bisherigen ISIN DE000A40ZV71 handelbar sein.
Der Vorstand verschiebt die für den 3.Dezember 2025 angekündigte Mitteilung auf Ende nächster Woche.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|fox e-mobility AG
|Königsallee 61
|40215 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.fox-em.com
|ISIN:
|DE000A40ZV71
|WKN:
|A40ZV7
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
