Der DAX konnte am Montag nicht an die starke Vorwoche anknüpfen. Stattdessen ist dem deutschen Leitindex der Start in den Dezember misslungen. Am Ende konnte der DAX die Verluste aber wieder etwas eindämmen. Zum Tagesschluss stand ein Minus von 1,0 Prozent auf 23.589,44 Zähler auf der Kurstafel.

