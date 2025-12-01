Ein Meilenstein, der die sofortige Produktion von maßgefertigten SiN/PEEK-Implantaten ermöglicht

SALT LAKE CITY, Utah, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) ("SINTX" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für innovative Keramik und Biomaterialien, gab heute die Unterzeichnung eines Liefervertrags mit Evonik Corporation ("EVONIK"), einem weltweit führenden Anbieter von Hochleistungspolymeren, zur Herstellung des firmeneigenen Siliziumnitrid-PEEK-Verbundstoffs (SiN/PEEK) (US-Patent Nr. 10.806.831) bekannt. Der Werkstoff wurde für die KI-gestützte additive Fertigung patientenspezifischer Implantate entwickelt und wird mit den bereits in der US-Produktionsstätte von SINTX vorhandenen Anlagen hergestellt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird EVONIK den SiN/PEEK-Verbundstoff unter Nutzung seiner kommerziellen Produktionskapazitäten gemäß den Spezifikationen von SINTX herstellen, sodass das Unternehmen sofort mit der Fertigung von KI-gestützten, 3D-gedruckten, patientenspezifischen Implantaten beginnen kann. SINTX liegen bereits Anfragen von Ärzten vor, Wirbelkörperersatzimplantate (VBR) für orthopädische und neurochirurgische Onkologiepatienten nach Tumorresektionen an der Wirbelsäule für humanitäre Zwecke bereitzustellen. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, den SiN/PEEK-Verbundstoff zu verwenden, um die behördliche Zulassung von patientenspezifischen und konventionellen subtraktiv gefertigten implantierbaren Produkten zu unterstützen.

Eric K. Olson, Vorsitzender, Präsident und CEO von SINTX: "Diese Vereinbarung mit EVONIK ist ein weiterer Meilenstein sowohl für SINTX als auch für den Sektor der patientenspezifischen Implantate. Indem wir das Know-how von EVONIK in der industriellen Herstellung von PEEK-Polymeren mit den Fertigungskapazitäten von SINTX für Biomaterialien aus Siliziumnitrid kombinieren, können wir Implantate der nächsten Generation liefern, die den kritischen Anforderungen in den Bereichen Traumatologie, Wirbelsäulenchirurgie, Onkologie und darüber hinaus gerecht werden. Unserer Ansicht nach bietet SiN/PEEK gegenüber herkömmlichem PEEK entscheidende Vorteile wie beispielsweise antipathogene Oberflächeneigenschaften, osteogenes Potenzial und verbesserte Visualisierung - Eigenschaften, die bei komplexen, risikoreichen Eingriffen von Bedeutung sind.

Marc Knebel, Head of Medical Devices & Systems bei EVONIK, sagte: "Wir freuen uns, SINTX dabei zu unterstützen, ein hochleistungsfähiges SiN/PEEK- Kompositfilament für die additive und subtraktive Fertigung von regulierten Medizinprodukten auf den Markt zu bringen. Diese Zusammenarbeit stellt erneut unter Beweis, wie EVONIK durch Innovationen zur Verbesserung medizinischer Behandlungsergebnisse beiträgt. Wir wollen mit dieser Kooperation gleichbleibende Qualität, Liefersicherheit und Skalierbarkeit garantieren - grundlegende Elemente für unsere weitere umfassende Zusammenarbeit und die Generierung von Daten zur Unterstützung künftiger Aktivitäten auf dem Markt für Medizinprodukte."

Gründe für die Verwendung von SiN/PEEK für patientenspezifische Implantate

Das Siliziumnitrid von SINTX wurde hinsichtlich seines antipathogenen Verhaltens und seiner osteogenen Eigenschaften untersucht, und PEEK-Verbundwerkstoffe sind wegen ihrer Röntgendurchlässigkeit und mechanischen Anpassungsfähigkeit gefragt. Die SiN/PEEK-Verbindung bietet folgende Vorteile:

Antipathogene Oberflächeneigenschaften, die dazu beitragen, die Anhaftung von Mikroorganismen an Implantatoberflächen zu reduzieren.

Osteogene Unterstützung zur Förderung des Knochenwachstums und der Knochenintegration.

Verbesserte Visualisierung im Vergleich zu herkömmlichem PEEK für die intraoperative und postoperative Bildgebung.

Designfreiheit durch KI-gestützte additive Fertigung für patientenspezifische Geometrien.

Skalierbares, konsistentes Filament zur Unterstützung der für patientenspezifische Arbeitsabläufe typischen Produktion mit hohem Produktmix und geringer Stückzahl.





Mit der heutigen Liefervereinbarung beabsichtigen die Vertragspartner, das SiN/PEEK-Verbundmaterial anderen qualifizierten Herstellern für komplexe Implantatindikationen zur Verfügung zu stellen, bei denen die Eigenschaften von Siliziumnitrid einen klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert bieten können.

Die unmittelbaren humanitären Bemühungen von SINTX sind vor allem auf Traumata und onkologische Indikationen nach Tumorresektionen ausgerichtet, bei denen Chirurgen mit schwierigen anatomischen Verhältnissen und Infektionsrisiken konfrontiert sind und bei denen patientenspezifische Designs eine bessere Passform, Fixierung und insgesamt bessere klinische Ergebnisse ermöglichen können, erklärte Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer von SINTX. "Wir reagieren auf reale Anfragen von Chirurgen im Bereich der onkologischen Versorgung. Unser unmittelbarer Fokus gilt humanitären Anwendungsfällen. Gleichzeitig erarbeiten wir Qualitätssysteme, Zulassungsunterlagen und Produktionskapazitäten, um über geeignete FDA-Verfahren weitere Indikationen zu erschließen."

Weitere Informationen zu SINTX Technologies oder seiner Materialplattform finden Sie unter www.sintx.com.

Über EVONIK

Der Geschäftsbereich High Performance Polymers von EVONIK, einschließlich seiner Tochtergesellschaft Evonik Operations GmbH, ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien und in über 100 Ländern tätig. EVONIK unterhält mehr als 30 große Produktionsstätten in den USA und Kanada sowie zahlreiche Büros, Labore, Lager und Vertriebszentren und beschäftigt in Nordamerika rund 5.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 wurden in der Region Nordamerika 24 % des weltweiten Umsatzes in Höhe von 3,7 Milliarden Euro erzielt. EVONIK engagiert sich weit über die Grenzen der Chemie hinaus, um innovative, profitable und nachhaltige Lösungen für seine Kunden zu entwickeln.

Über SINTX

SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, ist ein Unternehmen für Hochleistungskeramik, das Biomaterialien, Verbundwerkstoffe, Geräte und verwandte Technologien aus Siliziumnitrid für medizinische und andere hochwertige Anwendungen entwickelt, herstellt und vermarktet. Angesichts Tausender seit 2008 implantierter medizinischer Geräte und fast zwei Jahrzehnten Peer-Review-Forschung hat sich SINTX als führender Anbieter von hochleistungsfähigen Biomaterialien etabliert, die die klinischen Ergebnisse und die Patientensicherheit verbessern. Das Unternehmen stützt sich auf ein starkes Patentportfolio, Produktionsstätten in den USA und strategische Industriepartnerschaften und baut seine Technologieplattform durch Innovation und Marktdiversifizierung weiter aus, darunter das kürzlich von der FDA zugelassene SINAPTIC Fuß- und Sprunggelenkimplantatsystem für die rekonstruktive Chirurgie.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, SiN/PEEK-Verbundwerkstoffe und patientenspezifische Implantate herzustellen; den Zeitpunkt, den Umfang und die erwarteten Vorteile der Liefervereinbarung des Unternehmens mit Evonik; die erwarteten Produktleistungseigenschaften der SiN/PEEK-Verbindung und die damit verbundenen Arbeitsabläufe in der additiven Fertigung; die Pläne des Unternehmens, behördliche Zulassungen für patientenspezifische und herkömmliche implantierbare Produkte zu beantragen; Erwartungen hinsichtlich Wirbelkörperersatzimplantaten für humanitäre Zwecke; die potenzielle Verfügbarkeit von SiN/PEEK-Materialien für weitere Hersteller; die prognostizierten klinischen, betrieblichen oder wirtschaftlichen Vorteile von SiN/PEEK im Vergleich zu herkömmlichem PEEK; und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung eines Qualitätssystems, der Ausweitung der Produktion, breiterer Marktchancen und zukünftiger Indikationen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und sind häufig durch Wörter wie "können", "werden", "könnten", "sollten", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "anstreben", "zielen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Dazu gehören Risiken in Bezug auf die Produktionsbereitschaft, die Entwicklung von Qualitätssystemen, die Zuverlässigkeit der Lieferkette, die Leistung von EVONIK-Zulieferern, behördliche Anforderungen und den Zeitpunkt oder das Ergebnis von FDA-Anträgen, die klinische Einführung patientenspezifischer Implantate, die Ausbildung und den Einsatz von Chirurgen, konkurrierende Technologien, den Schutz geistigen Eigentums, die Marktakzeptanz, die Preis- und Erstattungsdynamik sowie makroökonomische oder branchenspezifische Bedingungen. Aussagen zu potenziellen antipathogenen oder osteogenen Eigenschaften von Siliziumnitrid basieren auf allgemeiner Materialforschung und implizieren keine behördliche Zulassung oder klinischen Vorteile für bestimmte Produkte oder Indikationen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von SINTX beschrieben, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formular 10-K und die Quartalsberichte auf Formular 10-Q, die unter www.sec.govverfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und SINTX ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

