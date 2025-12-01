Brüssel - Die EU-Kommission öffnet die Tür für neue Fahrzeuge mit Verbrenner-Antrieb nach 2035.



Dies sei im "Auto-Paket" vorgesehen, das die Kommission in den kommenden Wochen vorstellen will, sagten mehrere hochrangige Kommissionsmitglieder dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). Auf die Frage, ob die EU nicht nur Hybridautos, sondern auch klassische Verbrenner erlauben werde, sagte Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas dem "Handelsblatt": "Wir sind offen für alle Technologien."



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte in einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Freitag gefordert, die EU solle bei ihrer Revision der Flottengrenzwerte ab 2035 auch "hocheffiziente" Verbrenner berücksichtigen. "Der Brief von Kanzler Merz wurde sehr positiv aufgenommen", sagte Tzitzikostas.



Die Kommission werde in der neuen Regelung "alle technologischen Entwicklungen" einbeziehen - "einschließlich der Rolle von emissionsfreien und emissionsarmen Kraftstoffen und fortgeschrittenen Biokraftstoffen". Dies sei wichtig, um einen "wirtschaftlich tragfähigen und sozial fairen" Übergang hin zu klimaneutralen Antrieben zu ermöglichen, sagte Tzitzikostas. Zwei weitere Kommissionsbeamte bestätigten, dass man traditionelle Verbrennermotoren zulassen wolle, solange diese mit Biokraftstoffen oder E-Fuels betankt werden.





© 2025 dts Nachrichtenagentur