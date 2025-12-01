© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Der finanziell angeschlagene Wasserstoffspezialist hat am Montag einen Liefervertrag mit der Weltraumagentur NASA bekannt gegeben. Die Aktie reagiert kaum. Plug Power: Das Leiden geht in die nächste Runde Mit einem Minus von 10,3 Prozent gegenüber dem Stand vor einem Jahr handelt die Aktie von Plug Power zwar deutlich schwächer als der US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+16,5 Prozent), für ihre Verhältnisse aber vergleichsweise stabil - wenn man bedenkt, dass die Verluste gegenüber Stand vor drei Jahren mehr als 87 Prozent betragen. Der Grund für die seit Jahren anhaltende Talfahrt ist die Kombination aus fehlender Profitabilität einerseits und massiven Kapitalmaßnahmen andererseits. Um das …