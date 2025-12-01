Zum Wochenanfang stiegen die Aktien von Mercedes-Benz Group um 1,56 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im DAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 59,07 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 59,42 Euro erreicht wurde. Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit einem Kursplus von rund 10 Prozent äußerst bescheiden da. Betrachtet man die letzten drei Jahre, so schneidet die Aktie mit einem Wertverlust ...Den vollständigen Artikel lesen ...
