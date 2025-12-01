Nvidias KI-Chips sind das heißeste Gut im Tech-Sektor - und zugleich die Basis eines riskanten Kreditbooms. Meint niemand geringerer als Jim Chanos, der einst schon als einer der ersten vor dem Enron-Skandal warnte. Er sieht ein massives Risiko drohender Kreditausfälle bei den Kunden des Chipgiganten.Die KI-Chips von Nvidia haben einen neuen Kreditmarkt entstehen lassen. Aufstrebende Anbieter im Bereich KI-Cloud-Computing - sogenannte Neoclouds - finanzieren ihre Expansion zunehmend über Kredite, ...

