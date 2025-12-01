Paukenschlag im transatlantischen Handel: Die USA gewähren Großbritannien und Nordirland einen Null-Prozent-Zollsatz auf Pharmaprodukte - und das ab sofort. Das bestätigte das US-Handelsministerium. Die Sonderregelung gilt bis zum Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.Während Unternehmen aus der Europäischen Union weiterhin 15 Prozent Zoll zahlen müssen, genießen britische Konzerne einen klaren Wettbewerbsvorteil.Für den Pharmariesen Astrazeneca könnte der Deal kaum besser kommen. Das ...

