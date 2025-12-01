Bern - Der mit 200'000 CHF dotierte Preis der Dr. J. E. Brandenberger-Stiftung fürs Jahr 2025 wurde am 29.11.2025 in Bern an Corin Curschellas verliehen, in Anerkennung ihres besonderen und anhaltenden Einsatzes für die Förderung, die Weiterentwicklung, das Erhalten und die Weitergabe von schweizerischen Traditionen mit dem Ziel, dieses wertvolle Kulturerbe auch für zukünftige Generationen lebendig zu halten.Die Dr. J. E. Brandenberger-Stiftung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab