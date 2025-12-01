DJ INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen
DOW JONES--Die Aktien von Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen. Wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd. mitteilte, werden die Aktien von Verisure, Quilter, Airtel Africa, de Longhi, Huber + Suhner sowie Asseco Poland neu in den Index aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dagegen Diasorin, Tate & Lyle, Lanxess, SEB, Hemnet und Ocado. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.
Die Indexänderungen im Einzelnen:
=== + STOXX-600 AUFNAHME - Airtel Africa - Asseco Poland - De Longhi - Huber + Suhner - Quilter - Verisure + STOXX-600 HERAUSNAHME - Diasorin - Hemnet - Lanxess - Ocado - SEB - Tate & Lyle ===
December 01, 2025
