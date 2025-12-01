Anzeige
Montag, 01.12.2025
MONSTER VON MAROKKO: AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte - und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf
WKN: 547040 | ISIN: DE0005470405
KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen

DJ KORREKTUR: INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen

(In der um 22:45 Uhr gesendeten Meldung muss über der Tabelle korrekt Stoxx-600 (NICHT Stoxx-50) heißen. Es folgt eine korrigierte Fassung):

INDEXÄNDERUNG/Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen

DOW JONES--Die Aktien von Lanxess müssen den Stoxx-600 verlassen. Wie der Indexbetreiber Stoxx Ltd. mitteilte, werden die Aktien von Verisure, Quilter, Airtel Africa, de Longhi, Huber + Suhner sowie Asseco Poland neu in den Index aufgenommen. Ihren Platz räumen müssen dagegen Diasorin, Tate & Lyle, Lanxess, SEB, Hemnet und Ocado. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Dezember in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen: 

=== 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Airtel Africa 
 - Asseco Poland 
 - De Longhi 
 - Huber + Suhner 
 - Quilter 
 - Verisure 
 
+ STOXX-600 
 HERAUSNAHME 
 - Diasorin 
 - Hemnet 
 - Lanxess 
 - Ocado 
 - SEB 
 - Tate & Lyle 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 16:50 ET (21:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
