Die Zusammenarbeit vereint das Know-how von LTTS im Bereich Medizintechnik und die KI-Infrastruktur von NVIDIA, um präzise Diagnostik zu ermöglichen und die Patientenversorgung zu verbessern

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von KI-, Digital- und F&E-Beratungsdienstleistungen, gab heute die Entwicklung einer KI-gestützten Digital-Twin-Plattform der nächsten Generation für die Atemwegsdiagnostik und Lungen-Navigation bekannt.

Durch die Kombination der Expertise von LTTS in den Bereichen Plattform-Engineering, KI-gestützte Diagnostik, vernetzte Gesundheitssysteme und fortschrittliche Bildgebung und Visualisierung mit der hochmodernen KI-Infrastruktur von NVIDIA will LTTS skalierbare Lösungen mit geringer Latenz anbieten, die die Diagnosegenauigkeit verbessern und die Zugänglichkeit für Gesundheitsdienstleister weltweit verbessern.

Die LTTS-Lösung, die auf der Radiological Society of North America (RSNA) 2025 vorgestellt wird, lässt sich in die CT-Bildgebung integrieren und nutzt Deep-Learning-Modelle, um einen digitalen 3D-Zwilling der Lungenanatomie zu erstellen, der eine Visualisierung der Atemwege, Blutgefäße, Lungenlappen und Läsionen ermöglicht. Der biologische digitale Zwilling basiert auf NVIDIA MONAI für die Segmentierung medizinischer Bilder und NVIDIA TensorRT für optimierte KI-Inferenz und ermöglicht eine interaktive Visualisierung, präzise Wegplanung und Navigationsunterstützung für die Bronchoskopie, wodurch Ärzte komplexe Verfahren effizienter durchführen können.

Das fundierte Fachwissen von LTTS im Bereich der medizinischen Bildgebung und proprietäre Navigationssysteme sorgen dafür, dass die Plattform die aufgenommenen Momentaufnahmen in lebendige Modelle umwandelt, die sich mit dem Patienten weiterentwickeln und intuitive, klinisch aussagekräftige Simulationen liefern, die die reale Anatomie widerspiegeln. Dies trägt dazu bei, die Operationsplanung zu verändern und die Versorgung bei schweren Erkrankungen wie Lungenkrebs, COPD und Infektionskrankheiten zu verbessern.

"KI verändert die Möglichkeiten in der Diagnostik und Medizintechnik", sagte Alind Saxena, Executive Director und President of Mobility and Tech bei L&T Technology Services."Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA verbindet das Know-how von LTTS in den Bereichen KI-gestützte Diagnostik und prädiktive Analytik mit der leistungsstarken Modellierungs- und Visualisierungsplattform von NVIDIA. Dadurch können wir eine digitale Zwillingsplattform entwickeln, die nicht nur die Diagnosegenauigkeit verbessert, sondern Ärzten auch ein immersives Echtzeit-Planungstool an die Hand gibt, das letztendlich zu besseren Ergebnissen für Patienten auf der ganzen Welt beiträgt."

"Die Zusammenarbeit mit LTTS zur Beschleunigung der Entwicklung KI-gestützter Medizintechnik zeigt, wie NVIDIA die Gesundheitsbranche mit beschleunigtem Computing und KI-Innovationen unterstützt", sagte David Niewolny, Director of Business Development for Healthcare/Medical bei NVIDIA. "LTTS ermöglicht transformative Lösungen, die die Vision von Echtzeit-KI und biologischen digitalen Zwillingen auf Basis von NVIDIA in die klinische Praxis umsetzen mit interaktiver Echtzeit-Visualisierung und intelligenter Führung, die Ärzten hilft, eine hochwertigere Versorgung zu bieten und bessere Ergebnisse für Patienten zu erzielen."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielgerichtet. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 30. September 2025 über 23.670 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

