Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 2. Dezember 2025 - Der kotierte Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) optimiert sein Portfolio, senkt erneut Leerstände und ist auf Kurs, sein Ausschüttungs- und Anlagerenditeziel für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen.
Im zweiten Halbjahr 2025 optimierte der Fonds sein Portfolio weiter und stärkte seinen Fokus an gefragten suburbanen Lagen. Ein Wohnobjekt in der Ostschweiz mit einem Wert von rund CHF 17 Mio. wurde zum Marktwert verkauft. Gleichzeitig erwarb der HSL Fund zwei attraktive Wohnliegenschaften im Raum Bern in Hindelbank und Pieterlen im Gesamtwert von rund CHF 23.5 Mio. Die Nettorendite der beiden Ankäufe liegt über dem Portfoliodurchschnitt von 3.1 % und bietet planbare Cashflows. Zudem verringert sich der künftige Capex-Bedarf. Ein zentrales Ziel war die Reduktion des Leerstands. Bereits zur Jahresmitte konnte dieser auf 3.6 % (Stichtag) gesenkt werden. Zum Jahresende wird ein Wert von rund 3 % erwartet (31.12.2024: 4.4 %). Für die Jahresendbewertung zeichnet sich eine positive Wertentwicklung ab. Diese stützt sich auf stabile Diskontsätze und operativen Verbesserungen auf den Liegenschaften.
Die Fremdfinanzierungsquote bleibt im Zielband von 25 bis 28 %. Durch neue Hypotheken mit Laufzeiten von sieben und zehn Jahren hält sich der Anteil langfristiger Verbindlichkeiten bei rund 50 %. Gleichzeitig wurde die durchschnittliche Restlaufzeit auf rund zwei Jahre verlängert und attraktive Konditionen langfristig gesichert.
Der HSL Fund zeigt damit ein starkes Jahresendbild. Aufgrund der operativen Entwicklung und der erfolgreichen Portfolio- und Finanzierungsoptimierung wird eine Anlagerendite deutlich über dem Zielniveau von 4 % erwartet. Der Fonds stellt zudem eine Ausschüttung von CHF 2.80 pro Anteil auf Vorjahresniveau in Aussicht.
