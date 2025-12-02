Es ist wirklich beeindruckend, welch starke Performance die US-Technologieriesen angeführt von Nvidia in den vergangenen Jahren auf das Börsenparkett gelegt haben. Gut möglich, dass sich diese starke Entwicklung auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Allerdings wächst natürlich die Gefahr von Klumpenrisiken. Denn durch die enorm kräftigen Kursanstiege der Magnificent 7, also Apple, Nvidia, Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon und Tesla, haben die sieben größten US-Techkonzerne mittlerweile auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär