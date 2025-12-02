Bern - Die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, hat sich bei den Schweizer Unternehmern für ihr Treffen mit US-Präsident Donald Trump bedankt. Über die dabei mitgebrachten Geschenke war das Staatssekretariat für Wirtschaft informiert, wie sie sagte. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) habe sich «bewusst nicht bei Wahl und Beschaffung eingebracht, da es eine private Initiative war», sagte Budliger Artieda gegenüber der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab